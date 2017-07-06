Aydın Engin: Soruşturma açmak yerine ‘Reis’in savcıları’ yerine ne dememi önerirler acaba? 

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Bu “yiğit” savcılardan biri Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik.

Gümüşhane vilayetimizin başsavcılığı makamında oturan Bozan Çevik, “Erdoğan’ın Fedaileri” başlıklı, başlığından ne olduğu kolayca anlaşılan bir Facebook sayfasının sıkı ziyaretçilerinden.

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O sayfada yayımlanan videoları paylaşıyor. Sonunculardan birinde Kılıçdaroğlu’nda aklınca ayar veren, anladığım kadarıyla Fevzi Konanç adlı birinin yüklediği videoyu paylaşmış. Bir de not eklemiş: “Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu’na AYAR!!!. FEVZİ KONANÇ adamsın”…

Öteki savcıya gelelim. O İstanbul’dan. Anadolu Cumhuriyet Savcısı Nihat Demir. Bu savcı da kendi Twitter hesabında, 16 Nisan referandumu arifesinde Tayyip Erdoğan’ın afili bir portresini yerleştirip altına not düşmüş:

“Hiçbir tehdit bizi birbirimize kenetlenmekten yıldıramaz. 15 Temmuz da olduğu gibi 16 Nisan’da seninleyiz. Allah yâr ve yardımcın olsun”.

Bu iki savcı da halen görevlerinin başında. Siyasal eğilimleri ise mesajlarından besbelli. Şimdi bunlara “Reis’in savcıları” dedim diye bana dava açarlarsa yasaları, hukukun temel ilkelerini mi ölçü alacaklar yoksa kendi siyasal görüşlerine zıt görüşlere sahip şu gazeteci hakkında daha farklı bir tercihte mi bulunacaklar?

Bunu bilemem.

Ama sormak isterim:

Soruşturma açmak yerine “Reis’in savcıları” yerine ne dememi önerirler acaba?

Benimki şimdilik katıksız bir gazeteci merakından ibaret…

Aydın Engin’in yazısı