Aydın Engin: Son iki KHK her şeyin tek adama bağlandığı yeni bir Türkiye getiriyor

(Son iki KHK’nın) Getirdikleri ise 67 yıldır çok partili parlamenter sisteme alışmış, kurumları buna uygun olarak düzenlenmiş bir Türkiye’yi çok köklü değiştiriyor.

Hukukun, yargının, icranın ((Hükümet), yasamanın (Meclis), anlamsız ve işlevsiz kılındığı, hepsinin ve dolayısıyla siyaset ve ülke yönetimi bağlamında her şeyin tek adama bağlandığı yeni bir Türkiye getiriyor.

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Bu Türkiye’nin kalkanı da güvenlik bürokrasisinin de (TSK, MİT, polis ve jandarma) tek adama bağlanması ile sağlanıyor.

Türkiye 2019’u beklemeden ve 2019’a kadar ortaya çıkabilecek bütün engelleri bir çırpıda yok eden bir yönetim sistemine şimdiden mahkûm ediliyor.

Aydın Engin’in yazısı