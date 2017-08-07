Aydın Engin: Siyasal İslamın vesayetini ete kemiğe büründüren bir devlet örgütlenmesiyle karşı karşıyayız

Tarihin derinliklerine uzanan bir geleneğin mirasçısı, çok büyük (hatta aşırı, gereksiz ölçüde büyük) bir ordusu olan, küresel sermaye ile uzun süredir el ele yaşayan, kurumları iyi kötü işleyen bir devlet varken ve o devletin hemen bütün kurumlarını – artık- ele geçirmişken yeni bir devlete Erdoğan ve tayfasının niye ihtiyacı olsun ki?..

AKP iktidarı ve onların Reis’i (…) Asya despotizmine bir dönüşü gerçekleştirmeyi önüne hedef olarak koydu.

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Önce Cumhuriyet’in kuruluşundan beri hükümetleri siyasi partilere yani sivillere bırakıp devletin dizginlerini elinde tutmakta direnen orduyu yeniden biçimlendirdi. Şimdi askeri vesayeti kaldırıp yerine siyasal İslamın vesayetini ete kemiğe büründüren bir devlet örgütlenmesiyle karşı karşıyayız.

Aydın Engin’in yazısı