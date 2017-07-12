Aydın Engin: Siyasal İslamın intikam için ayağa kalktığı bir dönemi yaşamaktayız

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Tarihte kişinin rolü elbette önemlidir. Ama nasıl bütün bir tarihi akışı kişilerle açıklamak, “Napolyon öyle yapmasaydı… Hitler böyle olmasaydı… Stalin öyleetmesiydi… Mao böyle kılmasaydı” diye başlayan analizler, tarihi gerçekleri açıklamaktan uzak kahvehane sohbetlerine dönüşüyorsa, Türkiye’nin AKP iktidarındaki yönelimini, “Yeni Türkiye” nitelemesiyle hedefin ne olduğunu Tayyip Erdoğan üstünden açıklamak da bir o kadar eksik, kusurlu ve yüzeysel…

Kanımca siyasal İslamın intikam için ayağa kalktığı bir dönemi yaşamaktayız. Önlenemezse Cumhuriyet Türkiyesi’ne köklü bir veda anlamına gelecek bir dönem…

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Ancak bu tek bir paragrafta dile getirilip noktası konacak bir konu değil.

İster istemez sabrınıza sığınacak, yarın devam edeceğiz.

Aydın Engin’in yazısı