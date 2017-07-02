Aydın Engin: Sırtta ter dereleri akarken kızgın asfaltta yürüyenler bu yazıyı gürül gürül akıtıyor

Dün çevre katillerinin karabasanı yeşile ve doğaya vurgun kadın ve erkek çevreciler, o kızgın asfaltta adalet arayışına omuz verdiler. İlerici kadınlar, sosyalist kadınlar, demokrat kadınlar “Kadınlar adalet istiyor” bayrağını açmış sıcağa da, “Kâbesi borsa, duası para olmuş”lara da meydan okuyarak yürüdüler.

Halkevleri’nden kadınlar “Eşitliği de, adaleti de kazanacağız” pankartlarını yükseltip eşitlikle adaletin ikiz kardeş olduklarını vurguladılar.

Dün İhsan Eliaçık arkadaşım yanında “Antikapitalist Müslümanlar”, el ele tutuşmuş ve küresel kapitalizmle nikâh kıymış zalimlere inat “adalet ile kapitalizmin uzlaşmaz çelişkisini” ele güne, bilene bilmeyene sergilediler…

Sırtta ter dereleri akarken, sıcak beyni pelteleştirirken kızgın asfaltta yürüyenler bu yazıyı gürül gürül akıtıyor; yazıyı adeta onlar yazdırıyor. Bana sadece kâtiplik düşüyor.

Aydın Engin’in yazısı