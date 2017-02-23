Aydın Engin: Selahattin Demirtaş’ın referandumda sandığa atacağı kaç oyu var dersiniz?

Peki, bu fetbaz mollalar iktidarı, bu akılla ve hukukla açıklanamayacak saldırıyla ne hesaplıyor, ne elde etmeyi umuyorlar?

Herhalde hukukun gereğini yerine getiriyorlar filan demeyeceksiniz?

Öyleyse hesap ne, hedef ne?

Cevap için fazla seçenek yok. Besbelli ki referandum öncesinde Kürt siyasal hareketinin Kürt (hatta Türk) seçmen kitlelerini etkilemesinin önüne geçmek, “hayır” kararını çoktan vermiş olan CHP seçmeni dışında “Erdoğan oligarşisi”ne itiraz edecek kesim bırakmamak, olmadı, mümkün olduğu kadar daraltmak istiyorlar…

Bu hesabın yanlış değil aptal bir hesap olduğunu bulup çıkarmak için üstün zekâ gerekmiyor.

Daha kestirme söyleyeyim: İçeri attıkları, birkaç gün çıkarıp sonra yeniden içeri attıkları her Kürt siyasetçi sadece Kürt seçmenlerde değil, bütün seçmen kitlesi üstünde “Aaaa, bu kadarı da olmaz” dedirtecek bir siyasal tepkiye yol açıyor.

Kestirmenin de kestirmesi: Yukarıda bir kısmının adını sıraladığım Kürt siyasetçilerin her birinin topu topu tek oyu var.

Ama tutuklandıklarında, içeri tıkıldıklarında oyları binlerle değil milyonlarla ölçülüyor.

Mesela Selahattin Demirtaş’ın referandumda sandığa atacağı kaç oyu var dersiniz?

Bir?

Bin?

Milyon?

Peki, kaç milyon?

Aydın Engin’in yazısı