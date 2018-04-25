Aydın Engin: ‘Reis’siz bir AKP’nin işinin bitik olacağı’ analizi doğru ise

Eğer Reis’i Saray’daki koltuğunu terk etmek zorunda kalmış bir AKP dikiş tutmayacak, iflah olmayacaksa karşısına sahiden de bu yarışı önde bitirebilecek bir cumhurbaşkanı adayı çok yakıcı önem kazanıyor.

Sadece barajı geçmesi beklenen dört muhalefet partisi ile sınırlı olmayan, bir yıl önceki 16 Nisan Referandumu’nda kendiliğinden oluşan “Hayır Cephesi”nin irili ufaklı parti ya da hareket ya da çevre bütün bileşenlerinin ama gönüllü, ama yarım gönüllü hatta gönülsüz de olsa destekleyeceği bir aday,

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24 Haziran ertesinde başka bir Türkiye’ye uyanmamıza yol açabilir.

Eğer…

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Eğer “Reis’siz bir AKP’nin işinin bitik olacağı” yargısı, analizi doğru ise…

Tartışmaya değmez mi?

Aydın Engin’in yazısı