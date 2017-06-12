Aydın Engin: Reis’in yakında uluslararası hukukla sınavı var

İHM’nin tutuklu gazetecilerle ilgili kararının ne olacağını elbette bilmiyoruz.

Gazetecilerin tutuklu yargılanmasında hukuksal bir sakınca olmadığı yönünde bir karar verirse AKP’nin Reis’i olsa olsa haklı çıktığını ilan ederek kostaklanır.

Amaaaaa.

Ama ya AİHM, tutuklu gazetecilerle ilgili “hak ihlali kararı” verir ve derhal serbest bırakılmalarına, yargılanmalarının tutuksuz devam etmesine karar verirse ne olacak?

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altında kapı gibi devlet mührü ve imzası var. Keza o sözleşme bağlamında kurulmuş AİHM kararlarının da Türkiye’nin ulusal yasalarının üstünde olduğunu kabul ettiğine ve mahkeme kararlarına uyacağına ilişkin de kapı gibi devlet mührü ve imzası var.

Bildiklerinizi mi yineledim.

Öyle olsun.

Ben sadece yumurta kapıya gelmeden hatırlatmak istedim.

AKP iktidarının ve onun her şeyi olan Reis’inin uluslararası hukukla sınavı var. Hem de yakında…

Aydın Engin’in yazısı