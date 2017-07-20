Aydın Engin: Reis gerginlikten besleniyor, yeni eşiklere hazırlanalım

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Aşılan eşiklere eşikler eklemek AKP Reis’inin bilinçli tercihi. AKP Reis’i gerginlikten besleniyor, gerginliği tırmandırabildiği kadar tırmandırmaya kararlı. Yargı, yasama ve yürütme erklerini elinde tutabilmeyi, yani hastalıklı bir tutkuyla sarıldığı iktidarı sürdürebilmesini bu yolla sağlayacağına ilişkin sarsılmaz bir inancı ve kararlılığı var.

İktidarını pekiştirmek için gerginliğin etkili ve elverişli bir araç olduğuna inanmakta.

(…) AKP’nin Reis’i gerginliklere gerginlik katmayı bir iktidarda kalma stratejisi olarak benimsemiş, içselleştirmiş ve gözünü kırpmadan uygulamaya kararlı.

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En iyisi biz yeni eşiklere hazırlanalım…

Aydın Engin’in yazısı