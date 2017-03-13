Aydın Engin: Referandumda ‘Evet’ diyecek olanlar aynı zamanda ‘İdam cezası geri gelsin’ demiş olacaklar

ABD’de ırkçılığın yasalardan kazınsa bile bilinçlerde hâlâ yaşadığı güney eyaletlerinden kan kültürünün beşiği Asya despotizmine kadar pek çok ülkede bugünde var olması idamı ne haklı kılar, ne adil kılar ne de etkili kılar.

İdamın artık tartışılması bile ayıp çağdaş bir tanımı var:

İdam, devlet eliyle işlenen cinayettir…

Hem de tasarlanarak yani taammüden işlenen bir cinayet.

Cumhurbaşkanı’nın idam cezasını geri getirme tutkusunu (“Tutku” yerine “psikolojik bir saplantı” demek belki daha doğru olacak) referandum kampanyasına taşıması, hâlâ kararsız kalmış vicdan sahipleri için “hayır” demenin yeterli nedeni olsa gerek.

Başka türlü söyleyelim: Referandumda şu ya da bu nedenle “Evet” diyecek olanlar aynı zamanda “İdam cezası geri gelsin” demiş olacaklar.

Bu utancı taşıyacak vicdan sahibi bir yurttaş var mıdır dersiniz?

Aydın Engin’in yazısı