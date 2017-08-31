Aydın Engin: PKK’ye sormak gerek; ne yapmak, ne elde edilmek isteniyor? 

Referandum öncesinde laf kıtlığında asma budayan “AKP Reisi”nin “Referandumda evet çıkarsa terör sona erecek, şehit haberleri kesilecek” yollu atıp tutmalarına değinip, “Hani n’oldu Reis? Bak şehit haberleri art arda geliyor” diye paragraflar döşeyecek değilim.

O sözlere inandık mı ki şimdi soralım?

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Ama PKK’ye sormak gerek:

Ne yapmak, ne elde edilmek isteniyor?

Yol inşaatında çalışan işçileri öldürmek, Dersim’de gencecik öğretmeni kaçırıp kurşuna dizmek, iş makineleri yakmak, yola mayın döşeyip askeri araç devirmek…

Bunlar şiddeti siyasal mücadele aracı olarak seçmiş ve kendini parti olarak adlandıran (Kürdistan İşçi Partisi – Partiya Karkerên Kurdistanê) bir örgütün programının ya da “acil eylem programının” neresinde yazıyor?

Bu kör, bu anlamsız, Türkiye’deki “Kürt sorunu”nun çözümüne ebelik filan etmeyecek, edemeyecek eylemler Kürt siyasal hareketinin hedeflerinin önünü mü açıyor, önünü mü tıkıyor?

“Kürt siyasal hareketi” deyişi kimilerini irkiltebilir, “Ne yani, PKK terör örgütü de bu siyasal hareketin bir parçası mı” gibi sorulara yol açabilir.

Açsın.

Evet Kürt siyasal hareketine PKK de dahildir. Bir dönem bu hareketi tek başına temsil etti ve taşıdı. Mücadele yöntemlerine çok temelden itiraz edebilirsiniz ama bu gerçeği değiştirmez.

Aydın Engin’in yazısı