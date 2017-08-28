Aydın Engin: Öyleyse bu darbe girişimini kim yaptı? 

İyi hoş da Cemaat’in legal alanında, yani vitrininde görev aldıklarını cümle âlemin bildiği zatların 15 Temmuz’dan hemen önce apar topar yurtdışına çıkarılmış olmalarının da bir açıklaması olmalı değil mi? Herhalde onlar da Almanya’ya, ABD’ye, Avrupa’nın bazı ülkelerine tarla, arsa bakmaya gittiklerini söylemeyeceklerdir.

Bu soruları soruyorum, çünkü Erdoğan, CHP Genel Başkanı “kontrollü darbe” dediğinde çileden çıkıyor, küplere biniyor. Cemaat’in en tepesinden bir alt kademesine kadar olan “vitrin” figürleri de “Valla billa biz yapmadık” demekteler. Yakalanıp yargıç önüne çıkarılanlar ise yemin billah bu işlerden haberleri olmadığını inatla ısrarla ileri sürüp kendilerini böyle savunuyorlar.

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O zaman kocaman bir soru açıkta kalıyor:

-Öyleyse bu darbe girişimini kim yaptı?

İster misiniz Akın Atalay, Murat Sabuncu, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk yaptı desinler. Ardından da bir gün sabaha karşı benim evin de kapısı çalınsa…

Aydın Engin’in yazısı