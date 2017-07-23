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Aydın Engin: Olağanüstü gelişmeler olmazsa Türkiye’nin AB’ye üyelik serüveni sona eriyor

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Olağanüstü gelişmeler olmazsa Türkiye’nin AB’ye üyelik serüveni sona eriyor. Son noktayı kim koyacak, bugünden kestirmek zor. Ya Erdoğan o hırçın üslubu ile “Bu işi bitiriyoruz” diyecek ya da AB, özellikle AB’nin lokomotifi Almanya…

Olan da Türkiye demokrasisine olacak. Hani şu şaşı, kör, topal yürüyen, darbelerle sık sık kesilen demokrasiye…

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Kimileri bunu bir olumsuzluk olarak görmeyebilir. En keskin üslupların ardına çekilip “Amaaaan zaten AB demokrasisi dediğin bir burjuva demokrasisindenibaret. Biz devrimci demokrasiyi savunmalıyız; AB demokrasisi umurumuzda olmamalı” diyecek.

Onlara diyecek lafım yok. Çünkü anlaşılan devrimin eşiğindeyiz de benim gibi avanakların haberi yok.

Aydın Engin’in yazısı

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