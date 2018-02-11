Aydın Engin: Nasıl yumurtasız omlet olmazsa, HDP’siz bir demokrasi de olmaz

Uzun analizlere gerek yok. Nasıl yumurtasız omlet olmazsa, HDP’siz bir demokrasi de olmaz, olamaz, olmayacak…

Eğer bu ülkede çatışmaların sonu gelecekse, şehit cenazelerine yakılan ağıtların, taziye evlerindeki gözyaşlarına karıştığı bir acılar ülkesi olmaktan kurtulacaksak bu ancak ve ancak Kürt sorununun barışçıl bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olacak.

Kürt siyasal hareketinin PKK’ye ihtiyaç duymaması ancak ve ancak HDP’nin siyasal düzlemde önünün alabildiğine açılmasıyla mümkün olacak.

Buna itirazı olan hiç kimse kendini kandırmasın, gitsin AKP Reisi’ne alkış tutsun.

Aydın Engin’in yazısı