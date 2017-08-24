Aydın Engin: Keşke selfie çekseydim, Dersimli Kemal ile Ödemişli Aydın’ın atletli fotoğraflarını basardık

Bence Reis’in öfkesi, tepkisi “adab-ı muaşerete mugayir” bir durum tespit ettiğinden değil. Kemal Kılıçdaroğlu’nu (hatta beni) vatandaşa hakaretle suçladığı filan yok. Onu kendisinden başka birilerinin “vatandaş gibi” olması, vatandaşın hoşuna gidecek cümleler kurup, davranışlar sergilemesi öfkelendiriyor.

O “vatandaş gibi biri” olma tekelini elinde tutmak istiyor ve bunu onun elinden alacak biri, mesela Kılıçdaroğlu (hatta ben) onu kızdırıyor.

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Keşke bir selfie çekseydim. Dersimli Kemal ile Ödemişli Aydın’ın atletli fotoğraflarını yan yana basardık…

İyi olurdu, öfkelere öfke katardık…

Aydın Engin’in yazısı