Aydın Engin: Kanıksadık mı yenildik demektir

(…) şu anda “HDP’nin kaç milletvekili hapiste” sorusunun cevabını ben bilmiyorum.

Meslektaşlar, hem de siyaset dışında sudan çıkmış balığa dönen Ankaralı meslektaşlar arasında küçük bir telefon testi yaptım. Bilen çıkmadı.

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Cevaplayanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, İdris Baluken’i bir çırpıda saydı. Ondan sonrasında cümleler “Eeeee… Iıııı… Yani şey…” gibi dolgu sesleri ile kesildi. Kimileri iki-üç kişi daha saydı. Kimileri dört-beş saydı ama çoğu yanlıştı.

Kaç yıllık arkadaşım, Kosova’da, Bağdat’ta birlikte çalıştığım, mesleğini ciddiye aldığına yakından tanık olduğum bir meslektaşımdır.

Sözünü esirgemedi.

– Bu kadar kanıksadıysanız siz yenilmişsiniz demektir…

Çok utandım. Utancımı hâlâ üstümden atabilmiş değilim…

Aydın Engin’in yazısı