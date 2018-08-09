Aydın Engin:  Kaliteli, ilkeli ve güven veren bir siyasetçiyi özledim

Türkiye’nin en batısındaki bir cezaevinden salt Türkiye’nin en doğusuna değil, her yerine sesini iletmeye çabalayan ve o hukuk değil ahlak sınırlarını da zorlayan koşullara rağmen bunu başaran Selahattin Demirtaş’tan söz ediyorum.

Kürt siyasal hareketinin Türkiye siyasal yaşamına armağan ettiği, siyasetçi ağırbaşlılığı ile insan sıcaklığını buluşturan bu genç arkadaşımızın adını da, sesini de 24 Haziran’ın ardından duymaz olduk…

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Hayır, durup dururken Selahattin Demirtaş’tan söz etmemin yalın bir cevabı var:

Siyasetin yerlerde süründüğü bir iklimde yaşatılıyoruz ve kaliteli, ilkeli ve güven veren bir siyasetçiyi özledim de ondan…

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Aydın Engin’in yazısı