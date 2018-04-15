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Yaramazlara biraz batar!

Aydın Engin: Kalabalık vicdanını daha da kararttı, ‘ölümlere alkış’ı daha da yükseltti

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Hatırlayın AKP Reis’i, Ankara’da Kayaş Tren İstasyonu önündeki alanda Başkentray açılışında “halk”a seslendi. Toplu ulaşım açılış töreni ile ne ilgisi varsa “müjde”(!!) verdi:
– Kardeşlerim, şimdi buraya gelirken Afrin’i sordum ve Afrin’de son durum: 4123 teröristi etkisiz hale getirdik.
Kalabalıktan alkış ve sevinç çığlıkları yükseldi…
AKP Reis’i alkışa, kalabalıkların sorgusuz sualsiz böğürtülerine doymuyor. Baktı “halk”ın tepkisi olumlu, çıtayı yükseltti:
– Kuzey Irak’ta 337 teröristi daha Zaho’da, Hakurk’ta etkisiz hale getirdik.
Alkışlar, sevinç çığlıkları daha da yükseldi. Hızını alamayan amigolar, “Yol ver gidelim, Mınbiç’i alalım” nakaratına kuvvet verince ekledi:
– Yurtiçinde de terörle mücadelede çok sayıda teröristi yine etkisiz hale getirdik…
Sevinç çığlıkları salyalı böğürtülere dönüştü. Kalabalık vicdanını daha da kararttı, “ölümlere alkış”ı daha da yükseltti.

Bir ülkede oldum bittim devletin resmi politikası olagelmiş etnik tınılarla bezenmiş milliyetçilik, şiddetin kutsanması, devlet tapıncı AKP iktidarında önce ağır ağır, sonra da azgın bir hızla tırmandırıldı. Tümüyle ele geçirilen medya bu bilinç saptırmasında kilit görevler üstlendi, “Mehmetçik gazeteciler” durumdan vazife çıkardılar ve…
Ve bir toplu ulaşım açılış töreninde “halk” ölümlere alkış tuttu.
“Halk neylerse güzel eyler” mi diyelim, “Bidon kafalı cahil sürüsü” diye aşağılayalım mı?
Yoksa “suçu” da, “suçlu”yu da başka yerde mi arayalım?

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Aydın Engin’in yazısı


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