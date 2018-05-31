Aydın Engin: Kabul edin ki ihtiyacımız varmış

Kanımca “O bir popülist” nitelemesi en uygun tanımlama.

Sanırım bu güne kadar Muharrem İnce’nin popülizmi olumlu anlamıyla öne çıktı. Gerçi arada bir popülizmin olumsuz anlamına savrulduğu anlar, cümleler, öneriler de oldu ama bunlar -şimdilik- gözardı edilebilir ölçülerde kaldı.

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Bunda “O kadar kusur kadı kızında da olur. Gün böyle kusurları görme günü değil. Aslolan AKP Reisi’nin Saray’dan alaşağı edilmesi” ön kabulünün payı büyük.

Daha da önemlisi, AKP Reisi’nin 16 yıldır her Allah’ın günü kulaklarımızda çınlayan, gözlerimize sokulan, “yandım Allah” dedirten ve seçim kampanyası yüzünden günbegün tırmanan aşırı kalın popülizminin karşısında Muharrem İnce’nin adı gibi ince popülizmi epey yürek serinletiyor…

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Kabul edin ki buna ihtiyacımız varmış.

Muharrem İnce’nin yazısı