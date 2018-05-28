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Yaramazlara biraz batar!

Aydın Engin: Hüda-Par’ın, AKP Reisi’nin ittifakında yer almayı reddetmesinin bir açıklaması olmalı

 

Hüda-Par’ın böylesine kanlı bir geçmişe dayanan ilişkilerden bugün HDP’ye “barış şerbeti çağrısı” yapmasının ve daha da önemlisi AKP Reisi’nin ittifakında yer almayı reddetmesinin bir açıklaması olmalı.

Tıpkı Saadet Partisi’nin “Cumhur İttifakı” denen cephede yer almayı reddetmesi gibi…

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Acaba Saadet ve Hüda-Par, AKP ile yan yana durmayı, ittifak kurmayı neden kabul etmediler? Buna yanaşsalar saflarından birkaç (belki daha çok) milletvekili çıkarabileceklerini bile bile niye AKP Reisi’ni reddettiler?

AKP’yi siyasal İslamın saflarının bir partisi; Erdoğan’ı da siyasal İslamın bir önderi olarak görmedikleri için mi?

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Bence akla yatkın…

Büyük ölçüde doğru da…

Aydın Engin’in yazısı


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