Aydın Engin: Hop dedik Reis! Burada bir dur bakalım…

Ama gülüp geçemediğimiz, gülüp geçemeyeceğimiz ve gülüp geçmeyeceğimiz bir cümleniz var.

Ve aynen aktarıyorum:

“Neymiş, idam cezası gelirse, Türkiye’nin Avrupa’da yeri yokmuş. Olmasın ya.”

Hop dedik Reis! Burada bir dur bakalım…

Size böyle seslenilmesine alışık değilsiniz, biliyoruz. “Kim dedi bunu” diye kükremiş bile olabilirsiniz.

Biz dedik…

Bizler, “Yerini Avrupa demokrasisi standartlarında değil Putin despotizminde, Suudi ya ta Katar karanlığında arayan biri bu ülkeye devlet başkanı olmasın” diyen yurttaşlarız.

Bizler, “İdam cezası gelirse diye başlayan bir cümle kurmayı bile ayıp, utanç ve hatta suç saymayan biri bu ülkeye başkan filan olmasın” diyen yurttaşlarız.

Aydın Engin’in yazısı