Aydın Engin: HDP açıklamalarına bakılırsa Adalet Yürüyüşü kitleselleşecek

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü” desteklenmeli mi, mahkûm mu edilmeli? Yürüyüşe katılmalı mı, katılanlara, katılma çağrısı yapanlara hakaret mi edilmeli?

Karşı çıkanlar elbette yürüyüş kolunda değil klavye başındalar. Kürt milletvekillerinin okunulmazlıklarını kaldıran CHP’den başlıyor, İttihat Terakki’nin devamı CHP’ye uzanıyor. Tumturuklu Kemalizm analizlerinden giriliyor, burjuva demokrasisinin oyuncağı, emperyalizmin maşası olmaya uzanan yargılarla çıkılıyor…

O sırada…

Evet, o sırada şimdilik CHP’lilerden ve parti bağı olmayan demokratlardan oluşan bir kitle ise yürüyor.

Bugün yedinci gün.

Birkaç günlük duraksamadan, kararsızlıktan sonra HDP kanadından gelen açıklamalara bakılırsa gelecek günlerde Adalet Yürüyüşü’nün kitleselliğinde belirgin bir tırmanma olacak.

Engin Aydın’ın yazısı