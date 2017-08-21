Aydın Engin: Gülmen ve Özakça, şimdi artık ‘bir adım geri’ aşamasındasınız

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Artık besbelli AKP iktidarı iki genç eğitimcinin açtığı bayrağı görmemeye, onların talepleriyle ilgilenmemeye, onları birer “terörist” olarak damgalayıp kamu vicdanında mahkûm etmeye kararlı.

AKP’den başka bir tutum bekleyen de yok zaten. Ancak ölümün sınırında dolanan iki genç eğitimciye bir çift sözüm var.

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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, sizleri tanımıyorum. Ama eğer Lenin sizler için bir anlam ve değer taşıyorsa onun “İki adım ileri, bir adım geri” kitabını hatırlayın. Sizler, iki değil onlarca, yüzlerce adım attınız. KHK’ler ile bu ülkenin en iyi evlatlarına kıyan bir zihniyetin ipliğini pazara çıkardınız, onu kamu vicdanında silinmez izlerle teşhir ettiniz.

Bu yazıyı okuyabiliyor musunuz bilemem. Hapishaneye gazete sokuyorlar mı, sokuyorlarsa sizler açlık grevinizin bu aşamasında gazete okuyabilecek durumda mısınız, onu da bilemem. Ama ben de söylemekten geri duramam: Şimdi artık “bir adım geri” aşamasındasınız..

Unutmayın ölümün ardından zafer değil, mezar gelir.

Oysa yaşayacak çok günleriniz ve kazanacak çok şanlı zaferleriniz var.

Aydın Engin’in yazısı