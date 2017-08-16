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Yaramazlara biraz batar!

   
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Aydın Engin: Farklı düşünüyorsun, öyleyse geber!..

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Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne.

Bunlar gazeteci. Görüşlerini açık açık yazmışlar; gizlileri saklıları kalmamış.

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Gazete yöneticisi iseler izledikleri yayın çizgisinin de gizlisi saklısı yok.

Görüşlerine katılmayabilirsiniz. İzledikleri yayın çizgisinden nefret edebilir, hatta okurların bilinçlerini bulandırdıklarını, daha da ileri gidip zehirlediklerini söyleyebilirsiniz.

Ama yukarıda bazılarının adlarını sıraladığım çok ama çok sayıda meslektaşlarım şu anda hapiste. AKP iktidarının susturma yöntemi onlara uygulandı.

Onların görüşlerine katılmadığınız halde hapsedilmelerine, tutuklulukların ağır bir cezaya dönüştürülmesine seyirci kalmak AKP iktidarının “katıksız suçuna” katılmak değilse nedir?

Aydın Engin’in yazısı

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