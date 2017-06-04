Aydın Engin: Eyyyy Cumhurbaşkanı!..

Eyyyy Cumhurbaşkanı (… diye yazıya girsem kızar mı dersiniz? Ne bileyim, ne onun, ne savcılarının sağı solu belli olmuyor. Neye kızıp neye dava açacaklarını kestiremiyorum. O yüzden kaygılandım. Ama yapacak bir şey de yok. Çünkü ben bu yazıda ona, sadece ona seslenmek istiyorum. Öyleyse…)

Eyyyy Cumhurbaşkanı!..

Bazı konularda kısa ve fakat yararlı bir hukuk dersine ihtiyacınız olduğu kanısındayım. Hukuk eğitimi görmediğinizi biliyoruz.

Ancak kendinizi yargıç bazen de savcı yerine koyup hukuksal hükümler savurduğunuza pek sık tanık oluyoruz.

Hani, böyle hükümleri ben savursam ya da mahalle kahvesinde ahkâm kesen esnaftan Mustafa Amca ya da makas şıkırtısı arasında her konuda dil de şakırdatan berber Ekrem Abi savursa, savrulan hükmün kimseye bir yararı ve zararı olmaz.

Ama siz Cumhurbaşkanısınız. Üstelik artık çok büyük otorite ve yetkilerle donanmış bir Cumhurbaşkanısınız…

Sizin ağzınızdan çıkacak cümlelerin ağırlığı vardır ve sonuçları vardır. Mesela birinin bugününü, hatta geleceğini karartabilecek sonuçlar…

Aydın Engin’in yazısı