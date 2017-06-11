Aydın Engin: Ey yargıçlar, savcılar, ‘Reis’ nam zat, cevap verin

Kanımca damatlar hakkında verilen “tutuksuz yargılama” kararları hem Türk Ceza Kanunu’na, hem hukuka, hem adalete uygun.

Ama her iki karar da vicdan kanatıyor.

Neden?

Ey sulh ceza hâkimliklerinde hüküm kesen yargıçlar, ey saçma sapan iddianamelerin altına imza atan hukuk fakültesi diplomalı savcılar, ey cumhurbaşkanlığını baş yargıçlık sanıp “Bunu onun yanına bırakmam… Ben bu makamda oturduğum müddetçe asla serbest bırakılmayacak…” gibi fetvalar veren “Reis” nam zat cevap verin:

Meslektaşlarım neden tutuklandılar?

Dikkat edin, “Neden hâlâ tutuklular” diye sormuyorum; “Neden tutuklandılar” diye soruyorum.

Kadir Topbaş’ın ya da Bülent Arınç’ın damadı olmadıkları için mi?

Aydın Engin’in yazısı