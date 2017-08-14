Aydın Engin: Dininiz imanınız paradır sizin…

AKP tayfasının “ticaret yapalım, demokrasi bilmem ne meselelerini bir yana bırakalım” formülüne alkış tutmasında şaşılacak bir yan yok.

Ya peki ha bire demokrasi nutukları atan, insan hakları, düşünce ve basın özgürlüğü üstüne uyarı üstüne uyarı yapan Almanya?

Reklam

Yukarıdaki soruya anlamlı ve Almanya’ya pek de onur kazandırmayan cevap birkaç gün önce geldi.

Almanya’daki silah firmaları bu yılın ilk dört ayında Türkiye’ye 5 milyon 600 bin Avro değerinde silah ve mühimmat sattı.

Şimdi tutup bu kez sözü ben alsam ve “Eyyyy Almanya” diye başlayıp “Çok eleştirdiğiniz AKP iktidarından pek bir farkınız yok. Dininiz imanınız para sizin” diye seslensem haksız mı olurum?

Aydın Engin’in yazısı