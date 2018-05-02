Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aydın Engin: CHP yönetiminde yürekler acısı bir siyasal tahlil ve aymazlık sahipleri var

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

İkinci turda, kendi adayları elenmiş muhalefet partilerinin tümünün (bir daha: Tümünün) oylarını alabilecek bir aday bulup çıkarmak zorunda. O zaman, ancak o zaman Tayyip Erdoğan’ı Beştepe Sarayı’ndan aşağı indirme fırsatı ve olasılığı doğar.
CHP yönetiminde “İkinci turda nasıl olsa muhalefet partilerinin elleri bize mahkûm, tutup Tayyip Erdoğan’ı seçecek değiller ya” diye özetlenebilecek yürekler acısı bir siyasal tahlil ve aymazlık sahipleri var.

Oysa kazın ayağı öyle değil. Muhalefet oyları ikinci turda garanti filan değil. Hele Kürt oyları hiç de “çantada keklik” değil.
CHP, hem Kürt seçmenlerden, hem MHP küskünü İYİ Partililerden, hem Saadet Partisi’nin mütedeyyin tabanından ve “Bunca yıl AKP’ye oy verdim, Reis’i seçtim ama artık bu kadar yolsuzluğu, bu kadar hırsızlığı, bu kadar hırçınlığı, bu kadar savaş düşkünlüğünü kabul edemem” diyecek vicdan ve izan sahibi AKP seçmenini kucaklayabilecek, en azından biraz zorlanarak da olsa benimsetebilecek bir aday bulup çıkarmak zorunda…
Cuma günü önümüze konacak adaya bu gözle bakacağız…

Reklam

Aydın Engin’in yazısı 

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Aladağ’da tazminat isteyen ailelere sahte savunma

Aladağ’daki yurtta çocuklarını yitirenlerin açtığı tazminat davasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yurtta ‘hiçbir eksiklik olmadığına dair’ üç raporu dayanak göstererek savunma yaptı. Gerçek dışı olduğu belirtilen son iki rapora imza atan iki görevliyse halen ‘taksirle ölüme sebebiyet’ suçundan yargılanıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...