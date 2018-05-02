Aydın Engin: CHP yönetiminde yürekler acısı bir siyasal tahlil ve aymazlık sahipleri var

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İkinci turda, kendi adayları elenmiş muhalefet partilerinin tümünün (bir daha: Tümünün) oylarını alabilecek bir aday bulup çıkarmak zorunda. O zaman, ancak o zaman Tayyip Erdoğan’ı Beştepe Sarayı’ndan aşağı indirme fırsatı ve olasılığı doğar.

CHP yönetiminde “İkinci turda nasıl olsa muhalefet partilerinin elleri bize mahkûm, tutup Tayyip Erdoğan’ı seçecek değiller ya” diye özetlenebilecek yürekler acısı bir siyasal tahlil ve aymazlık sahipleri var.

Oysa kazın ayağı öyle değil. Muhalefet oyları ikinci turda garanti filan değil. Hele Kürt oyları hiç de “çantada keklik” değil.

CHP, hem Kürt seçmenlerden, hem MHP küskünü İYİ Partililerden, hem Saadet Partisi’nin mütedeyyin tabanından ve “Bunca yıl AKP’ye oy verdim, Reis’i seçtim ama artık bu kadar yolsuzluğu, bu kadar hırsızlığı, bu kadar hırçınlığı, bu kadar savaş düşkünlüğünü kabul edemem” diyecek vicdan ve izan sahibi AKP seçmenini kucaklayabilecek, en azından biraz zorlanarak da olsa benimsetebilecek bir aday bulup çıkarmak zorunda…

Cuma günü önümüze konacak adaya bu gözle bakacağız…

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Aydın Engin’in yazısı