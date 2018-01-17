Aydın Engin: CHP ne kadar övünse yeridir…

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Bir il kongresi yaşandı ve çok küçük bir oy farkıyla Canan Kaftancıoğlu ipi göğüsledi, İstanbul il başkanı oldu.

Bu bile “Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine taşıma” misyonu ile donandığını sürekli yineleyen CHP için bayram edilecek bir sonuç. Çünkü…

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Çünkü erkek egemen siyaset dünyamızda İstanbul gibi bir ilin başkanlığına bir kadın seçildi. CHP ne kadar övünse yeridir…

Sonra bir kıyamet koptu.

Kongre sırasında “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı ile “Mustafa Kemal’in yoldaşlarıyız” sloganları çarpışmıştı. Kongreden sonra da bu çarpışma tırmanarak sürdü, sürüyor. Kanımca bu, bir slogan yarışının çok ötesinde bir anlam ve önem taşıyor.

Kaftancıoğlu’nun “Askerleriyiz militarist bir üslup. Mustafa Kemal’in yolunda yürüyeceğiz, öyleyse ona yol arkadaşlığı edeceğiz, yoldaşı olacağız” yollu açıklamaları alkışlanacak yerde ona karşı bir silah, bir saldırı gerekçesine dönüştü, dönüşmekte…

Bence iyi oldu, oluyor.

Bir il kongresinin sonucu CHP’nin önüne çok değerli bir fırsat koydu.

Aydın Engin’in yazısı