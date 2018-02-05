Aydın Engin: CHP fokur fokur kaynıyor

Birkaç gündür CHP ile yatıp CHP ile kalkıyorum. Ağrıyan belime rağmen Ankara otel lobilerinde turlar atıyorum.

Duraksamadan söyleyebilirim: CHP fokur fokur kaynıyor. Bu, kurultayı izlemek için ta Ankara’ya gelecek kadar koyu partililer için de geçerli, sıradan CHP üyeleri için de… Bu “fokurdama”nın bereketli ve partiye “dirim” kazandıracak bir hareketlilik ve özlem yansıttığını söylemeliyim.

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Bundan da sadece CHP değil Türkiye kazançlı çıkar.

Tersi AKP Reisi ile geçireceğimiz yıllar ve yıllar demek olur…

Anneeeee!..

Aydın Engin’in yazısı