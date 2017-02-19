Aydın Engin: Bu ülkede pazar keyfi bile bize haram

Pazar keyfi niyetine, yazarken bana da keyif verecek bir Tırmık yazacaktım. Antalya gibi koskoca bir kentte başsavcı yardımcılığı gibi bir göreve getirilmiş, sanırım hukuk fakültesini bitirmiş, kapı gibi diploma sahibi olmuş zatın Twitter şehvetine kapılıp bilinçaltını yansıttığı “Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok” tweet’ine, Twitter sınırları kadar kısa bir cevap verecektim.

“Savcı bey”, diye başlayacak ve “Ben referandumda kesinlikle ‘Hayır’ diyeceğim. Göze aldım; haydi bana PKK ile aynı muameleyi yap da görelim” diye bitirecektim. Sonra da HSYK’ye açık mektup yazıp, Antalya başsavcı vekilinin diplomasının gerçekliğinin kontrol edilmesini isteyecektim…

Antalya savcı vekili ile işimi bitirdikten sonra pazar yazısı keyfine devam edecektim. AKP’nin Anamur Gençlik Kolları Başkanı olan zatın paçalarından akan kültürü ile anti-Kemalizm yapayım derken ırkçılığın bataklığında debelenişini tırmıklayacaktım.

Olmadı…

Bu ülkede pazar keyfi bile bize haram…

Aydın Engin’in yazısı