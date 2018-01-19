Aydın Engin: Bu ülkede Hrant kadar yerli kaç yiğit tanıyorsunuz?

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Hrant Dink’i 11 yıl önce bugün 19 Ocak 2007’de küçücük beyni tıkabasa milliyetçi önyargılarla dolmuş bir tetikçi, Ogün Samast pusu kurup, ensesinden tek kurşunla öldürdü. Katil, Trabzon’a giderken Samsun’da bilinçli olarak erken yakalandı. Böylece Trabzon’daki suç ortaklarıyla buluşması önlendi. Samsun’daki karakolda jandarmalar ve polis memurları katille birlikte fotoğraf çektirmek için yarıştılar. Katilin bir Türk bayrağı önünde fotoğraflanmasını sağladılar. Böylece katil “yerli ve milli” oldu.

Cinayetten hemen sonra bugün AKP’nin Reis’i olan Recep Tayyip Erdoğan, Hrant’ın evine kadar gidip taziyelerini bildirdi ve ekledi, “Bu cinayetin Ankara’nın labirentlerinde kaybolmasına izin vermeyeceğiz”.

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Kayboldu ama… Cinayetin üstünden tastamam 11 yıl geçti. Tetikçiler dışındakileri bu işten kurtarmak için her yol denendi. Dava hâlâ sonuçlanmadı. Ne zaman sonuçlanacağını bilen yok. Trabzon ve İstanbul’un polis şefleri, jandarma komutanları, İçişleri Bakanlığı’nın yüksek bürokratları hâlâ hüküm giymeden, çoğu ellerini kollarını sallayarak aramızda dolanıyorlar.

Şimdi bir kez daha soralım; bu ülkede Hrant kadar yerli kaç yiğit tanıyorsunuz?

Ölümünden iki gün sonra tabutunun ardından “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” diye haykırarak yürüyen yüz binler işte tam da bu gerçeği dile getiriyor, bu soruyu cevaplıyorlardı…

Bugün de aynını haykıracaklar…

Aydın Engin’in yazısı