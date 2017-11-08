Aydın Engin: Başbakanımızın sevgili evladı haber vermeden devletten ihale almış

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Binali Yıldırım’ın “Sakın kamudan ihale almayın, devletle iş yapmayın” öğüdü vererek işlerini devrettiği oğullarından Erkam Yıldırım bir kamu kurumu olan MTA Genel Müdürlüğü’nden daha bu yıl 6 milyon 920 dolarlık bir ihaleyi kapmış.

İki olasılık var:

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Bir: Başbakanımızın sevgili evladı Erkam Yıldırım baba öğüdünü kulak ardı etmiş, babasına haber vermeden devletten ihale almış. Böylece babasını yalancı durumuna düşürmüş.

İki: Binali Yıldırım, AKP’li bezirgânların yerleştirdiği ‘istisna’ kuralıyla alınan bu ihaleyi Cumhuriyet’in yakalayamayacağını hesaplamış ve kostak kostak açıklama yayımlamış.