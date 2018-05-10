Aydın Engin: Baraj altında kalmış bir HDP, AKP Reisi’ne beleşten armağan edilmiş 60 milletvekili demek

TAMAM değil.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tweet’leri değil, sandıktan çıkacak oyları saymakla yükümlü.

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Keza TAMAM’a karşı “ak-troller başıbozuk ordusu”nun çıkarmaya çabaladığı “Devam” tweet’lerinin tek merkezden yollandığını bulup çıkarmak, kanıtlamak ve rezil etmek başarıdır, kabul. Gel gör ki “ak-düzenbazlar” 24 Haziran günü daha kirli marifetlere kalkışacaklar ve onları “TAMAM etmek” çok, ama çok daha önemli.

Hele hele Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ücra köşelerinde işe koşulacak özel harekâtçı “ak-polislerin” korucu vermeyi reddetmiş köylerin sandıklarından bile silme AKP çıkarma girişimlerini önlemek daha da önemi. Unutmayalım ki baraj altında kalmış bir HDP, AKP Reisi’ne beleşten armağan edilmiş 60 milletvekili demek…

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Kentlerde alt kattaki, üst kattaki komşulardan, sokakta, mahallede, semtte ulaşılabilen her seçmene 24 Haziran’daki yurttaşlık ödevi anlatılırken, konuyu “Başkan” tercihiyle sınırlamak değil, en az onun kadar vurguyla milletvekili seçimine yöneltmek, sahiden ve sahici “TAMAM” diyebilmenin kaçınılmaz koşulu…

Aydın Engin’in yazısı