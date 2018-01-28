Aydın Engin: Aslında ‘serbest piyasa tanrısı’na taptıkları artık herkesin bildiği bir sır

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AKP’nin hak hukuk, din iman üstüne ha bire nutuk atıp, sıra işçi ile işveren, emekçi ile kapitalist arasında tercih yapmaya gelince gözünü bile kırpmadan patronlardan yana saf tuttuğunu biliyoruz.

Din iman, şehit gazi, namaz niyaz nutuklarıyla kitlelerin karşısına çıkanların aslında “serbest piyasa tanrısı”na taptıkları artık herkesin bildiği bir sır.

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Yani sorunun cevabını AKP’de aramanın âlemi de yok, anlamı da…

Metal işkolunda 130 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinde sona gelindi. Kara ünlü MESS uzlaşmaya yanaşmayınca grev kararı alındı ve AKP iktidarı kendinden bekleneni yaptı ve grevleri, “milli güvenliği bozucu nitelikte” diye kargaların bile güleceği bir kılıf uydurup yasakladı.

Yani grev yüzünden otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon aygıtı, inşaat demiri, yassı demir, bakır kablo, çorba kepçesi, çatal, kaşık, bıçak, çengelli iğne üretimi aksarsa milli güvenliğimiz bozulurmuş…

Ülkenin yazılı ve görsel medyasının ana akım denen kesiminden çıt çıkmadı.

Aydın Engin’in yazısı