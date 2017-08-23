Aydın Engin: AKP’nin için için kaynadığını görmemek için siyasal kör olmak gerek

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AKP’nin için için kaynadığını, “çelik disiplin altında sağlam bir parti” algısının ağır ağır ama gitgide hızlanarak çatırdamaya başladığını görmemek için siyasal kör olmak gerek.

(…) alttan alta bir kaygı, 2019 üstüne kurulu iktidar hesaplarının tutmayabileceğinden derin bir ürküntü gitgide elle tutulur, gözle görülür oldu.

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“Metal yorgunluğu” gibi bir mühendislik terimini ödünç alıp partiye yeniden çekidüzen vermek üzere başlatılan siyasal operasyonlar partideki çatırtıyı dışa taşımaya başladı.

Alın AKP medyasında yazan çizenleri… Düne kadar çıt çıkaramayan, zırvalara kılıf bulmakta hüner gösterenler şimdi “Şu yanlış oldu, bu öyle olmamalıydı” yollu cümleler kurmaya başladılar.

…Kalem kılıç olaydı, AKP medyasında “Kan gövdeyi götürüyor” diye yazmak hiç de abartı olmazdı. Durmak ve durulmak bilmeyen bir “iç itiş kakış” su yüzüne çıktı.

Aydın Engin’in yazısı