Aydın Engin: AİHM ve AYM’de bir şeyler hareket etti, nihayet!

Önceki gün AYM’nin ilgili dairesi tutukluluk süreleri ve hak ihlali konusunu AYM Genel Kurulu’na havale eden bir karar veriverdi.

Bu önemli. Hem de çok önemli. Çünkü AYM’nin bir dairesinin vereceği karar, o başvurularla ilgilidir. Oysa AYM Genel Kurulu’nun vereceği bir karar bağlayıcıdır, benzer davalar için emsal oluşturur ve mahkemeleri bağlayıcıdır.

Ne çıkar?

Ne bileyim ben.

Ama olumlu bir karar çıkarsa tutuklulukları cezaya dönüşmüşler için (mesela bizim Cumhuriyet tayfası için) tahliye kararı gecikmez. (Haydi yoğurdu üfleyeyim: Gecikmemesi gerekir.)

Peki, AYM Genel Kurulu’ndan olumsuz bir karar çıkarsa…

O zaman da AİHM’nin karar vermesi için hiçbir hukuksal engel ve pürüz kalmadı demektir. AİHM’nin vereceği kararı tahmin edebilmek için de hukukçu olmak gerekmiyor…

Sonuç: AİHM ve AYM’de bir şeyler hareket etti…

Nihayet!..

Aydın Engin’in yazısı