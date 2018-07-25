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Yaramazlara biraz batar!

Aydın Engin: Ahmet Şık’ın tırnağı bile olamazsınız

 

Saldırganları önlemek yerine Ahmet Şık’a iki oturuma katılmama cezası veren çiçeği burnunda Meclis Başkan Vekili’ne de sözüm yok.
Ancak kürsüye saldırarak ya da yerlerinde oturarak Ahmet Şık’ın sözlerine tepki gösteren AKP ve MHP milletvekillerine bir öğüdüm var.

Boş verin bağırıp çağırmayı da o konuşmanın tam metninini önünüze koyun. Yanınızda kimse olmasın. Kendinizle başbaşa kalın ve kendinize sorun:
-Söylenenlerin neresi yanlış?

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Söylenenlerin canınızı acıtması o sözlerin yanlışlığını göstermez. Ama sizlerin gerçekle yüzleşemeyecek kadar ödlek olduğunuzu kanıtlar.

Ödlek olmayı kendinize yakıştırıyor musunuz?

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Yakıştırıyorsanız bilin ki Ahmet Şık’ın tırnağı bile olamazsınız. Yiğitlik kalabalığın gücünü arkasına alarak bağırıp çağırmakta değil, düşüncesini çekinmeden ve her yerde gür sesle söyleyebilmektedir.

Ahmet Şık yiğittir.

Aydın Engin’in yazısı


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