Aydın Engin: 500 bin lira çok para, bizde öyle bir para yok

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Açıklama bekliyorduk. Ancak postadan onun yerine Başbakan Binali Yıldırım ve pek değerli ve sevimli evlatlarının avukatının yolladığı bir tekzip metni geldi. Ayrıca bir algı operasyonu ile itibar(lar)ı zedelendiği için dava açıp Cumhuriyet gazetesinden 500 bin lira tazminat istedikleri haberi geldi.

Beni de bir gülme aldı.

Nasıl gülmem.

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Bir kere 500 bin lira çok para. Bizde öyle bir para yok.

…Dava açtıklarına göre Başbakan ve pek değerli ve sevimli evlatları ile hesaplaşacağız demektir.

Herhalde mahkemede hangi akla ve ahlaka ve vicdana uygun nedenlerle çok sayıda off-shore hesabı açtıklarını ve bu hesapların hangi işe yaradıklarını bize anlatacaklardır.

Biz de size anlatacağız…

Aydın Engin’in yazısı