Aydın Engin: 25 günde 25 yıldır alamadığı yolu alan CHP’de bir şeyler kıpırdadı

İyi de Kılıçdaroğlu henüz Dragos – Maltepe arasında son “kişisel” etabını yürüyor. Maltepe miting alanını doldu taştı, ama insan selleri hâlâ akıyor. Oysa Kılıçdaroğlu’nun söyleyecekleri önemli. Adalet Yürüyüşü’ne nokta koyup, yürüyüşü izlemesi gereken adalet, özgürlük ve demokrasi arayışının ipuçlarını verecek.

25 günde 25 yıldır alamadığı yolu alan CHP’de bir şeyler kıpırdadı. Bundan sonra Türk’üyle, Kürt’üyle, sosyalisti, işçisi, köylüsü “yurttaş gibi yurttaş”ı ile bir “Demokrasi, Adalet ve Özgürlük Cephesi”nin taşlarını döşemeye mi yönelecek, yoksa “Ekmeleddingiller”le ittifak mı arayacak?..

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Göreceğiz.

Kadın ve erkek E-5 üstünden İstanbul’a akan yurttaş selleri herhalde “Yürüyüş bitti, miting tamamlandı. Haydi artık evli evine, köylü köyüne” diyeceklere boyun eğmeyecektir.

Göreceğiz.

Aydın Engin’in yazısı