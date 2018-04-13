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Yaramazlara biraz batar!

Aydın Doğan’dan Demirören’e: Hürriyet’in kumaşıyla fazla oynamayın

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Dev medya grubunu iktidara yakın Demirören Grubu’na satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, satış sırasında “Hürriyet’in kumaşıyla fazla oynamayın” dediğini söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Doğan Holding, bünyesinde Hürriyet, Posta, CNN Türk, Kanal D, DHA ve YAY-SAT’ın da olduğu dev medya grubunu 916 milyon dolara Demirören Holding’e satmıştı.

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Geçen günlerde resmi devir-teslim töreni düzenlenirken, Doğan da çalışanlarını ziyaretini çıkmıştı.

Aydın Doğan, bugün Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan Hürriyet Avrupa’nın çalışanlarını ziyaret etti.

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‘Senin gibi olmayacağım!’

Çalışanlara hitap eden Doğan, meslekte yorulduğunu, fazla yıprandığını, “Ben artık ayrılayım” dediğini ifade etti.

Malik Yolaç adındaki armatörün Almanya’da ilk Türk gazetesini kurduğunu, kendisinin de 42 yaşındaki mesleğe girdiğini belirten Doğan bir anısını anlattı: “Benim odama geldi. ‘Genç patron, sana hatıralarımı anlatayım’ dedi. ‘Ben armatördüm. 50 yaşıma geldim, gemilerime el kondu. Tahin helvası ve şekerleme fabrikalarımı kapattılar. Gazeteme de devlet el koydu vergilerden dolayı. Ben 50 yaşımda Bab-ı Ali meydanında gırtlağa kadar borca gömülmüş bir adam kaldım ve arkamdan teneke çaldılar.’ Ben hemen yerimden sıçradım. ‘Ben senin gibi olmayacağım. Niçin bana bunları anlatıyorsun?’ dedim. Benden sonra Erol Simavi babadan teslim aldı ve 26 yıl Bab-ı Ali’de kalabildi. Haldun Simavi en uzun kalan oldu, 35 yıl kaldı. Asil Nadir geldi büyük servetle dört yıl kaldı.”

‘Şerefimle ayrılacağım’

Doğan (sağda) ve Doğan Media International Genel Müdürü Sevda Boduroğlu.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben baktım, üzülüyorum ama kendi kendime, çocuklarıma, karıma söyleyeceğim bir şey var. ‘Ben 40 yıldır bu meslekteyim ve şerefimle ayrılacağım’ dedim. Kovulmayacağım. Kimse benim arkamdan teneke çalmayacak. Kimse ‘Maaş alacağım var’ demeyecek. Bunu da sebep göstererek ayrılmaya karar verdim. Buna rağmen çok üzgünüm sizlerden ayrılmaktan. Sonunda sizlerden ayrılmak durumunda kaldım. Televizyonlarda gazetelerde yapılan veda konuşmalarında çok etkilendim. Kendime çimdik attım, ağlamayım diye. Çok ağlayan arkadaşlarım oldu. ‘Anadolu’nun ortasından geldim, Kelkitliyim, ben ağlamayım’ diye kendimi sıktım. Ağlamadım ama içim kan ağladı. Şimdi sizlerden ayrılırken de içim kan ağlıyor. Değerli arkadaşlarım, bunca yıl beraber çalıştık. İstemeden bilmeden bazılarınıza haksızlık yaptıysam, hakkınızı helal edin. Ben hepinize helal ediyorum. Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Yayıncılık hayatım boyunca, şahsi menfaatlerim için hiçbir siyasi iktidara, hiçbir siyasetçiye yaklaşıp da ‘Bana şunu yap bunu yap’ demedim. Ben Türkiye’nin menfaatlerini korumayı amaç edindim. Ülkem aleyhine hiçbir şey yapmadım. Her şeyden yüzümün akıyla çıktım.”

‘Kumaşıyla fazla oynamayın’

Eski medya patronu, çalışanlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Doğan, Hürriyet’i Demirören’e devrederken “Size verdiğim Hürriyet gazetesi, Türk basınının amiral gemisidir. Ben size bir amiral gemisi teslim ediyorum. Türkiye’nin en itibarlı, yurtiçi ve yurtdışında en çok okunan, en çok ilan alan gazetesi. Bunun kumaşıyla fazla oynamayın” dediğini anlattı.

Doğan’ın söylediğine göre de Demiörenler bu söze “Biz bütün Hürriyet çalışanlarıyla beraber çalışacağız. Hiçbirisinin kumaşıyla uğraşmayacağız” karşılığını verdi.

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