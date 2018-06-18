Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı kaldırıldı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkında verilen zorla mahkemeye getirme kararı kaldırıldı.

İstanbul 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle 82 yaşındaki Aydın Doğan’ın zorla mahkemeye getirilmesine karar vermişti. Doğan’ın avukatları ise müvekillerinin sağlık sorunları nedeniyle yurt dışında bulunduğunu ve sundukları raporlara rağmen bu kararın alındığını belirterek kararı veren hakimi HSK’ya şikayet edeceklerini açıklamıştı.

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Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre, avukatlar daha önce dava dosyasında giren istirahat raporunu noter onaylı olarak tekrar bugünkü duruşmada hakime sundu. Duruşmada avukatlar Doğan’ın 18 Ağustos’a kadar Almanya’da tedavi göreceği tıbbi merkezi ile ikametinin adresini mahkemeye sunacaklarını ve gerekirse ifadenin burada da alınabileceğini söyledi. Zorla getirme kararını kaldıran mahkemenin kararında Doğan’ın ifadesinin alınabilmesi için gerekli yazışmaların yapılabileceği belirtildi.