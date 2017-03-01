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‘Kaçakçılık’ davasında Aydın Doğan için ‘zorla getirme’ kararı

 

Kaçakçılık suçuna karıştığı öne sürülen Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Haberi Anadolu Ajansı (AA) duyurdu.

Doğan ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince dahil 47 şüphelinin, Petrol Ofisi üzerinden örgütlü biçimde akaryakıt kaçakçılığı yapmakla itham edildiği iddianame kabul edilmişti.

İddianamede Doğan ve Özince dahil 47 şüphelinin ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘örgüte üye olmak’ suçlarından hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Doğan ve Özince hakkında ilk üç suçtan 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istenen iddianamede, aralarında Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in de bulunduğu 45 şüpheli hakkında ise sonuncu ve ve ilk iki suçtan beş  yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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