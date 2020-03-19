Aydın-Denizli otoyolu projesi yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Aydın-Denizli otoyolu projesini yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, geçici teminat bedeli 25 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 5 Mayıs’tan başlamak üzere ihale tarihi olan 12 Mayıs’a kadar yedi gün süreyle teklif verilebilecek.

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İhale konusu proje, Aydın-Denizli otoyolunun finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak KGM’ye devredilmesini kapsıyor.