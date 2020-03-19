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Yaramazlara biraz batar!

Aydın-Denizli otoyolu projesi yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Aydın-Denizli otoyolu projesini yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, geçici teminat bedeli 25 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 5 Mayıs’tan başlamak üzere ihale tarihi olan 12 Mayıs’a kadar yedi gün süreyle teklif verilebilecek.

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İhale konusu proje, Aydın-Denizli otoyolunun finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak KGM’ye devredilmesini kapsıyor.

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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