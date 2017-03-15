Aydın Çubukçu: Tüm gurbetçi işçiler ve iş tutanlar yarınlarından kuşkulu

T.C. devleti, tarihinin en tecrit edilmiş halini yaşamaktadır. Diplomasi çökmüştür. Dışişleri Bakanlığı tamamen işlevsiz ve etkisiz durumdadır.

Ekonomi büyük tehdit altındadır. Ciddi bir ambargo kapıda beklemektedir ve bu Rusya’nın domates almayı kesmesine benzemeyecektir.

Ülke dışındaki tüm gurbetçi işçiler ve iş tutanlar yarınlarından kuşkuludur. Bu kriz, bu haliyle devam ederse, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülke Türkiyeli göçmen işçilere ve iş tutanlara (Genellikle kebapçı, dönerci, bakkal, manav vs. gibi küçük esnafa) yönelik tedbirler alacak ve belki de sınır dışı etmeye kalkışacaktır.

Bu mudur “devletin ve milletin çıkarı”?

Unutulmasın ki, bu yaşananlar “Hollanda ile Türkiye arasında” bir kriz değil, bir bütün olarak Türkiye halklarıyla demokrasi düşmanları arasındaki mücadeledir. Hollanda, Almanya ve diğerleri bu mücadele içinde sözü edilmeye değmez ayrıntılardır ve onların rolünü abartanlar EVET’çilerdir.

Aydın Çubukçu’nun yazısı