Ayder Yaylası kentsel dönüşüm nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, otopark ve altyapı çalışmaları nedeniyle belirli sürelerle araçların giriş çıkışına kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ayder’de otopark çalışmasının başladığını, ayrıca altyapı, kanalizasyon ve su hattı yenileme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

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Açıklamada, Ayder şehir içi geçiş yolu altyapı çalışmalarının sağlıklı ve hızlı bitirilebilmesi için il trafik komisyonu kararıyla 1 Temmuz’a kadar her gün 8:00-12:00 ila 13:30-17:00 saatleri arasında yolun araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Haşimoğlu, yaya trafiğiyle ilgili bir sorun olmadığına işaret ederek, vatandaşlardan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha iyi bir Ayder için anlayış beklediklerini belirtti.

Rize’nin ünlü yaylası geçen sene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelmişti.