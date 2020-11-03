Ayda’yı öpen AFAD il müdürü: İnsan evladını kaybeder de bulur; o duyguyu yaşadım

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından, 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin’i bulduğunda öperken kameralara Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, evladını kaybedip bulan biri gibi hissettiğini söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Üç yaşındaki Gezgin, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından bu sabah çıkarılıp hastaneye kaldırılmış, annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan üç yaşındaki Ayda, bulunduğunda ayran, ambulansta ise köfte ve ayran istemişti.

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Enkazdaki ufak bir boşluktan elini uzatan Ayda’nın elini tutan Erdoğan, adını söyledikten sonra, “Benim adım ne” diye sormuş “Cem” yanıtını almış, “İsmim Ayda” diyen minik kıza, “Kurban olurum ben senin o diline” demişti. “Benim elim sende, hep yanımdayım” diyen Erdoğan, çıkarılana kadar elini bırakmamış onunla sohbet etmişti.

AFAD ekibinden Cem Erdoğan, “Öptüğünüz sırada ne hissetiniz” sorusuna, “Siz evladınızı nasıl öpersiniz” yanıtını verdi.

Ayda’yı bulduğunda hissettiklerini anlatan Erdoğan şunları söyledi: “Bu duygu anlatılmaz. Onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Aramızdaki konuşma ikimize özeldi, aramızda kalsın istiyorum. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. “

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‘Buzdolabı süsüyle oynuyormuş’

Ayda’nın sesini duyan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise şöyle konuştu: “Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu.”