Ayda’nın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı; çocuk servisinde odaya alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından depremden 91 saat sonra çıkarılan üç yaşındaki Ayda Gezgin, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi’ne nakledildi.

Fotoğraf: AA

Salı günü enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Minik Ayda’nın annesi Fidan Keskin Gezgin hayatını kaybetmişti.

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Geçen cuma günü (30 Ekim) İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) büyüklüğünü 6.6 olarak ölçtüğü depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmıştı.

AA’nın haberine göre hayati fonksiyonlarının normale döndüğü belirtilen Ayda, sabahın erken saatlerinde hastanenin çocuk servisinde özel bir odaya nakledildi.

Enkazdan çıkarılan diğer çocukların sağlık durumları ise şöyle:

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*Emrah Apartmanı enkazından 58 saat sonra çıkarılan ve Covid-19 teşhisi konulan 14 yaşındaki İdil Şirin’in tedavisi Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde devam ediyor.

*Doğanlar Apartmanı’ndan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi üniversite bünyesindeki çocuk hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor.

*Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan’ın yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamlandı; çocuk hastanesinde normal servise alındı.

*Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra, pazartesi günü kurtarılan üç yaşındaki Elif Perinçek depremden kurtarılan annesi ve kardeşleriyle buluşmuştu. Perinçek’in de tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.

*Depremde yaralanan 21 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde devam ediyor; dördü yoğun bakımda.