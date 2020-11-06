Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayda’nın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı; çocuk servisinde odaya alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından depremden 91 saat sonra çıkarılan üç yaşındaki Ayda Gezgin, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi’ne nakledildi.

Fotoğraf: AA

Salı günü enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Minik Ayda’nın annesi Fidan Keskin Gezgin hayatını kaybetmişti.

Reklam

Geçen cuma günü (30 Ekim) İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) büyüklüğünü 6.6 olarak ölçtüğü depremde 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1035 kişi yaralanmıştı.

AA’nın haberine göre hayati fonksiyonlarının normale döndüğü belirtilen Ayda, sabahın erken saatlerinde hastanenin çocuk servisinde özel bir odaya nakledildi.

Enkazdan çıkarılan diğer çocukların sağlık durumları ise şöyle:

Reklam

*Emrah Apartmanı enkazından 58 saat sonra çıkarılan ve Covid-19 teşhisi konulan 14 yaşındaki İdil Şirin’in tedavisi Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde devam ediyor. 

*Doğanlar Apartmanı’ndan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi üniversite bünyesindeki çocuk hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor.

*Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan’ın yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamlandı; çocuk hastanesinde normal servise alındı.

*Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra, pazartesi günü kurtarılan üç yaşındaki Elif Perinçek depremden kurtarılan annesi ve kardeşleriyle buluşmuştu. Perinçek’in de tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.

*Depremde yaralanan 21 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde devam ediyor; dördü yoğun bakımda.

Ayda’nın annesine son görev: En önde saf tutan oğlu, ‘Hoşçakal’ diyerek vedalaştı

Ayda’yı öpen AFAD il müdürü: İnsan evladını kaybeder de bulur; o duyguyu yaşadım

Ayda’nın annesinden acı haber: Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Ayda, ambulansta, ne istediğini soran görevlilerden köfte ve ayran istedi

İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı

Dokuz saat sonra çıkarılan Günay video çekmiş: Buradayım Ahmet beni kurtarsınlar

Koca: Elif’in bilinci açık, kırığı yok, İdil’in hayati fonksiyonları yerinde

Üç yaşındaki Elif’i kurtaran itfaiyeci: Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

65 saat sonra üç yaşındaki Elif Perinçek yaralı kurtarıldı

58 saat sonra kurtarılan İdil: İtfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum, öldü

58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı

SON HABERLER

‘Süt banyosu’nda ilk ifade: Deterjandı

Konya’daki süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapıp TikTok’ta paylaştıktan sonra hakkında işlem başlatılan çalışan, ilk ifadesinde maddenin süt olmadığını iddia etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...