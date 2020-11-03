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Yaramazlara biraz batar!

Ayda’nın kurtarılışındaki ‘itiş-kakış’ kameraya yansıdı

İzmir’de üç yaşındaki Ayda Gezgin’in 91 saat sonra enkazdan çıkarıldığı anlarda kurtarma görevlileri arasında çıkan ‘itiş-kakış’, tartışma konusu oldu.

Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen depremde 100’den fazla insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, çok sayıda bina yıkılmıştı.

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Ayda Gezgin, Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra canlı olarak çıkarılarak hastaneye götürülmüştü.

Kurtarma anlarına ilişkin DHA tarafından yayınlanan görüntülerde, Ayda’nın bulunduğu sedyeyi taşıyan çok sayıda kurtarma görevlisinin olduğu görülüyor.

Küçük kız ambulansa götürülürken, farklı kurumlardan bazı görevlilerin birbirlerini çekiştirdikleri görülüyor. ‘İtiş-kakış’ın sebebine dair kurumlardan bir açıklama gelmedi.

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