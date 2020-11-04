Ayda’nın babası: Binadaki beton tutunca tuz-buz oluyor

İzmir’deki depremde eşini kaybeden, üç yaşındaki kızı Ayda da 91 saat sonra kurtarılan Ufuk Gezgin, binanın yapımında kullanılan betonun ‘toz gibi dağıldığını’ söyledi.

Uğur Gezgin ve oğlu Atakan. (Fotoğraf: AA)

Eşi Fidan Gezgin’in cenazesinde taziyeleri kabul eden Ufuk Gezgin, betonun tutulduğu zaman ‘tuz buz olduğunu’, demirinde sorun bulunmadığını ifade etti.

Reklam

Gezgin, başsağlığı dileyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a, “Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. Can bu başkanım, lütfen” dedi.

Ufuk Gezgin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’a da şunları söyledi: “Bunun sağı solu, partisi yok. El ele vermemiz lazım. Denetleme yapmamız lazım. Yapılmıyor. Siz de yapmıyorsunuz, o da yapmıyor, hiç kimse yapmıyor. Bu can, bundan ötesi var mı ? Ötesi yok. Lütfen, istirham ediyorum tüm devletimize, denetlesinler. Para kazansın insanlar, kazanmasın demiyoruz ama can bu. 3 kuruş fazla olsun, sağlam olsun. Bu başımıza gelecek. Şurada dokuz apartman yıkılmış. Hepsi yıkılsaydı daha büyük şeyler olacaktı. Ekipler daha az olacaktı, çıkarılma şansı daha az olacaktı.”

‘Uygunluk’ raporu 1996’dan

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gezgin, binaya 1996’da “Deprem yönetmeliğine uygundur” raporunun verildiğini, daha sonra kolonlarına güçlendirme yapıldığını, kolonlarının kesilmediğini aktardı.

Reklam

Gezgin, binanın betonuna dair sözlerini de tekrarladı: “AFAD’çılarla görüşebilirsiniz, ‘Betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok’ diyor. ‘Çimento kullanılmamış’ diyor. Tuttuğun zaman elinde puf patlıyor. Zaten enkazın uzun sürede kaldırılmasının sebebi o. Kepçe ya da vinç aldığı zaman tuz buz oluyor.”

Ayda’nın durumu

Fotoğraf: DHA

Kızı Ayda’yı hastanede iki dakika görebildiğini, yoğun bakımda olduğu için tedbiren görüştürülmediğini belirten Gezgin, “Herhangi bir yaşamsal fonksiyonunda sıkıntı yok. Sadece biraz vücudu susuz kalmış, onunla takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda kucağıma alacağım” ifadesini kullandı.

Ufuk Gezgin, 1996’dan beri aynı evde oturduğunu, beş yıl ailesiyle yaşadığını belirterek kendisinin de deprem korkusu olduğunu aktardı. Gezgin, “Ben de lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar” dedi.

20 dakika önce eve girmiş

Ufuk Gezgin, eşiyle depremden 20 dakika önce görüştüğünü, parkta olduklarını aktararak şöyle devam etti: “Ne zaman girdi, WhatsApp’tan baktım (depremden) 1 dakika önce online olmuş. Büyük ihtimal üstünü çıkartıyordu Covid-19 nedeniyle, çamaşır makinesinin oraya gitmiş, önündeydi. Atakan okuldaydı, ben işyerimdeydim. Annesi ve Ayda içerideydi.”